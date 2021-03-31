Семилетнего мальчика в штате Нью-Йорк обвинили в изнасиловании

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В штате Нью-Йорк семилетнего ребенка обвинили в изнасиловании, совершенном в День благодарения, сообщила местная радиостанция WWNY, передает РИА Новости.

Полиция не разглашает данные дела, но отметила, что мальчику 23 марта предъявили обвинение в изнасиловании третьей степени.

Дело будет рассматривать суд по семейным делам. Расследование продолжается.

Адвокат Энтони Маркони, который специализируется на защите молодежи по уголовным делам, назвал обвинения абсурдными, так как ребенок такого возраста не мог понять, что он делает.

"Им нужно будет доказать, что он действительно физически совершил это. Мне кажется это почти невозможным", — пояснил юрист.

Фото: pixabay