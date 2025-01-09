Россияне смогут расплачиваться картами "Мир" в Иране в первой половине 2025 года

В начале 2025 года начался второй этап интеграции российской и иранской платежных систем, в рамках которого владельцы карт платежной системы "Мир" смогут оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах на территории Ирана. Этот этап планируют завершить к 30 июня 2025 года, рассказал посол Ирана в России Казем Джалали.
Посол добавил, что во время третьего этапа интеграции, который начнется во второй половине 2025 года, граждане Ирана смогут оплачивать покупки своими картами на территории России, пишет Смотрим.
"Согласно графику, ко второму этапу, на котором граждане России смогут совершать покупки с помощью своих банковских карт в Иране, мы перейдем в первой половине 2025 года", – сказал Казем Джалали.