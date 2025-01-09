Россияне смогут расплачиваться картами "Мир" в Иране в первой половине 2025 года

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В начале 2025 года начался второй этап интеграции российской и иранской платежных систем, в рамках которого владельцы карт платежной системы "Мир" смогут оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах на территории Ирана. Этот этап планируют завершить к 30 июня 2025 года, рассказал посол Ирана в России Казем Джалали.

Посол добавил, что во время третьего этапа интеграции, который начнется во второй половине 2025 года, граждане Ирана смогут оплачивать покупки своими картами на территории России, пишет Смотрим.