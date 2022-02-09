Пять европейских стран отменили основные коронавирусные ограничения и открывают границы

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Уже пять стран Европы, несмотря на достаточно высокие показатели заболеваемости ковидом, отменили все коронавирусные ограничения или смягчили основную их часть и намерены отказаться от остальных в феврале-марте, передает ТАСС.

Правительства Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании и Финляндии решили вернуться к привычной жизни из-за высокого уровня вакцинации.

ТАСС собрал главное о ситуации в этих странах.

Швеция

Власти Швеции отменили с 9 февраля все коронавирусные ограничения. Теперь тем, у кого появились симптомы простуды, не нужно сдавать тест на коронавирус, достаточно остаться дома, но это не касается медперсонала и соцработников. Ограничение на число участников мероприятий и собраний также снимается. Общепиту разрешили закрываться позже 23:00 по местному времени, а также сократить расстояние между столами. Жителям страны больше не нужно заранее бронировать места в автобусах дальнего следования и поездах. При этом шведов попросили возвращаться к обычной жизни постепенно. Невакцинированным рекомендовали по возможности избегать закрытых помещений с людьми и общественного транспорта.

Власти Швеции также открыли въезд в страну, но пока только для жителей ЕС, Европейской экономической зоны и стран Северной Европы. Им ковид-паспорт, как и ПЦР-тест, больше не потребуется. Граждане других государств попасть в королевство не смогут до 31 марта.

Однако временный закон, позволяющий правительству принимать меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса, будет действовать до 31 мая 2022 года. Впрочем, власти намерены исключить COVID-19 из списка социально опасных для общества заболеваний в марте-апреле.

Дания

Дания также приняла решение вернуться к привычной жизни, признав коронавирус эндемическим заболеванием. С середины января заработали закрывшиеся в декабре 2021 года кинотеатры, музеи и театры. Все остальные ограничительные меры не действуют с 1 февраля. Жители королевства должны носить маски лишь в больницах и домах престарелых. В поездах больше не требуют ковид-паспорт. Ограничения сняты на работу ресторанов, клубов, баров, которые продают алкоголь. Количество зрителей и участников различных мероприятий не ограничивается. Соблюдать социальную дистанцию не нужно.

Дания также разрешила въезд всем привитым признанной в стране вакциной. Для невакцинированных есть правила, например, нужно сдать ПЦР-тест.

В стране около 80% граждан вакцинированы двумя дозами, 60% - бустерной. При этом число новых заразившихся коронавирусом за сутки держится на уровне 40-50 тыс. с конца января.

Норвегия

Власти Новергии намерены отменить все ограничения с 17 февраля. Пока же перестало действовать требование об удаленной работе. Также количество человек в закрытых помещениях, в том числе театрах и кинотеатрах, может быть любым с 1 февраля. Это же касается спортивных и развлекательных мероприятий. Кафе и рестораны вновь могут продавать алкоголь. Студенты колледжей и университетов возвращаются в классы.риалов

Однако сохраняется правило о социальной дистанции в общественном транспорте. Заболевшие должны находиться на изоляции четыре дня, если нет температуры - достаточно 24 часов. Тестирование на коронавирус больше не нужно для въезда в Норвегию тем, кто вакцинировался признанным в стране препаратом. Обязательный 10-дневный карантин тоже отменили.

В Норвегии 91% населения вакцинирован двумя дозами. При этом каждый день число новых заразившихся составляет 10-20 тыс.

Финляндия

Финляндия, как и Норвегия, сняла лишь часть ограничений. Так, с 1 февраля общепиту разрешили работать до 21:00. Открылись театры, кинотеатры, спортзалы и выставки. С 14 февраля начнется следующий этап - рестораны и кафе смогут принимать посетителей до полуночи, ограничение на количество участников различных мероприятий будет отменено. Ночные клубы заработают с 1 марта.

Несмотря на то, что власти продолжают работу над законодательством о ковид-паспортах, возобновлять их использование, которое отменили до 28 февраля, не планируется.

Финляндия также отказалась от контроля на границах для прибывающих из ЕС и Шенгенской зоны. Для российских туристов страна пока закрыта.

Среди жителей Финляндии старше 12 лет 85% полностью вакцинированы, третью дозу получили около 50%. Каждый день в стране заболевают ковидом около 8 тыс. человек.

Великобритания

Великобритания одной из первых - еще в январе - отказалась от многих ограничительных мер. Правительство королевства считает, что коронавирус становится эндемическим заболеванием. Так, ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях больше не обязательно. Работодателям разрешили вернуть сотрудников в офисы. Свидетельство о полной вакцинации не требуется для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Подобные послабления полностью распространяются на Англию. Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс занимаются этим вопросом самостоятельно. Первые две административно-правовые части страны также пошли на отмену некоторых мер.

Кроме того, власти Великобритании планируют отменить карантин для заболевших ковидом с 24 марта либо раньше. При этом прибывающие непривитые пассажиры должны сдавать ПЦР-тест, но уходить на самоизоляцию уже не требуется. Для вакцинированных, одобренными в королевстве препаратами, правил для въезда в Великобританию нет.

Две прививки сделали уже 84,5% жителей, бустерную дозу поставили 65,4%. При этом ковид сейчас регистрируют примерно у 60-80 тыс. человек в сутки.

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