Предпринимательница из США убила партнеров, отравив чай

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Американская предпринимательница Шерин Чонг отравила своих напарников по бизнесу. Это произошло после того, как вместе с ними она инвестировала в строительный проект, позже провалившийся.

Как сообщает Bild, после провала проекта партнеры подали на Чонг в суд. Она должна была предстать перед судом Вьетнама, уроженкой которого она и является, через две недели.

Однако незадолго до этого бизнесвумен пригласила соинвесторов на встречу для обсуждения ситуации. Предприниматели приехали на переговоры и в результате были отравлены путем добавления в чай цианида. Сама Чонг также покончила с собой.

Инцидент произошел в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке. Тела шестерых человек были обнаружены горничной, пишет Смотрим.