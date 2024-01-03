Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец пытался ограбить парфюмерный магазин
Самарец пытался ограбить парфюмерный магазин
В Самаре в ночь на Рождество подадут дополнительные автобусы к пяти храмам
В Самаре в ночь на Рождество к пяти храмам подадут дополнительные автобусы
Четверо погибших: на трассе М5 "Урал" произошло смертельное ДТП
Четверо погибших: на трассе М5 "Урал" произошло смертельное ДТП
При пожаре в Центральном районе Тольятти погибла девочка
При пожаре в Центральном районе Тольятти погибла девочка
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
Новогодние фейерверки в России стали причиной многих пожаров и травм
Новогодние фейерверки в России стали причиной многих пожаров и травм
Определена причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
Определена причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные

Определена причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

3 января 2024 11:10
145
Определена причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

100 лет назад археологи из Британии открыли гробницу фараона Тутанхамона, вызвав его таинственное «проклятие», но теперь ученые смогли объяснить, почему произошли эти смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

Загадочная история произошла в 1922 году, когда Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона после многолетних поисков. Несколько человек, связанных с открытием, умерли в течение нескольких лет после этого.

По мнению исследователей, причина смерти заключилась в «пещерной болезни», которая была вызвана грибками Aspergillus. Их обнаружили в гробнице. Врачи отмечают, что в таких условиях грибы живут долго, кроме того, они могут повысить свою вирулентность. Вероятно, отмечают ученые, лорд Карнарвон стал жертвой Aspergillus.

Эта теория подтвердилась результатами вскрытия могилы другого объекта — литовского князя Казимира Ягеллончика, где все участники эксгумации скончались от легочной инфекции. Таким образом, пишет РИА Новости, миф о проклятии Тутанхамона удалось развеять. Хотя смерти не могут быть связаны с проклятием, подчеркивает агентство, участники открытия гробницы все равно столкнулись с роковыми последствиями.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
3 января 2024  11:37
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
182
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
3 января 2024  10:40
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
143
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
2 января 2024  14:38
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
623
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ.
2 января 2024  12:59
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ
1376
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Дракона
1 января 2024  09:52
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Зеленого Дракона
1207
Весь список