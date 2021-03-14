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"Не знаю, встретимся ли еще":  экс-президент Польши Лех Валенса сообщил, что ложится в госпиталь

14 марта 2021 21:58
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У Валенсы возникли проблемы с кардиостимулятором.

Экс-президент Польши Лех Валенса сообщил, что ложится в госпиталь, и опубликовал пессимистическое обращение, передает РИА Новости.

Валенса был президентом Польши в 1990-1995 годах. Ему 77 лет. Он страдает сахарным диабетом, у него установлен кардиостимулятор.

"Сегодня я обращаюсь к вам, потому что не знаю, какова воля неба, и с ней всегда нужно соглашаться", - сказал Валенса в своем видеообращении.

Он пояснил, что сегодня ложится в госпиталь.

"Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что я делал все, чтобы хорошо служить народу", – добавил Валенса.

"Мне многое удалось сделать вместе с вами. Не все получилось, но это было не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, никаких подтекстов, подлости, предательства", - сказал бывший президент.

Издание Super Express сообщило, что у Валенсы возникли проблемы с кардиостимулятором. По данным издания, один из вживленных в его сердце проводов оторвался.

 

Фото:   AP Photo / Markus Schreiber/ РИА Новости

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