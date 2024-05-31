Началось возмущение магнитного поля после сильного выброса на Солнце

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По информации, предоставленной Гелиогеофизической службой Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), на планете Земля возникло возмущение магнитного поля вследствие выброса корональной массы с Солнца 29 мая. В последнем отчете отмечается, что к концу 30 мая было зафиксировано изменение в магнитном поле.

Согласно данным наблюдений космической погоды, уровень возмущенности магнитного поля Земли пока не достиг даже отметки G1 (слабый).

Прогнозируется, что с 31 мая по 1 июня на Земле ожидается магнитная буря, которая может достичь уровня G3 (сильный) по пятибалльной шкале интенсивности, где G1 обозначает слабую бурю, а G5 - экстремальную, пишет МК.