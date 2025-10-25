Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В Самаре жильцы дома пожаловались на подрядчика, разобравшего крышу
В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил с супругой выставку "Бурлаки на Волге" в Самаре
Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома
На Солнце зафиксирована новая вспышка активности, сопровождающаяся мощным выбросом

25 октября 2025 17:27
На Солнце зафиксирована новая вспышка активности, сопровождающаяся мощным выбросом заряженных частиц, направленных к Земле, передает "Новосвят".
Ученые отмечают, что ранее предсказывали подобное событие в начале осени, и прогнозы начинают подтверждаться. Ожидается, что приближение потока плазмы вызовет сильный геомагнитный шторм, способный повлиять на состояние здоровья метеозависимых людей и работу технических систем.

В последние недели отмечается повышенная солнечная активность. В середине октября Земля уже сталкивалась с потоком плазмы из корональной дыры. 21–22 октября на обратной стороне Солнца произошёл мощный взрыв, но выброс ушёл в противоположном направлении. По состоянию на 25 октября активность остаётся высокой, хотя пока не достигла критических значений.
Воздействие интенсивных потоков солнечных частиц может вызвать сбои в работе спутниковой навигации, связи и электросетей. Возможны и ухудшения самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. В то же время геомагнитные бури нередко сопровождаются появлением ярких полярных сияний даже в нетипичных для них широтах.

 

