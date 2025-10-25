196

На Солнце зафиксирована новая вспышка активности, сопровождающаяся мощным выбросом заряженных частиц, направленных к Земле, передает "Новосвят".

Ученые отмечают, что ранее предсказывали подобное событие в начале осени, и прогнозы начинают подтверждаться. Ожидается, что приближение потока плазмы вызовет сильный геомагнитный шторм, способный повлиять на состояние здоровья метеозависимых людей и работу технических систем.



В последние недели отмечается повышенная солнечная активность. В середине октября Земля уже сталкивалась с потоком плазмы из корональной дыры. 21–22 октября на обратной стороне Солнца произошёл мощный взрыв, но выброс ушёл в противоположном направлении. По состоянию на 25 октября активность остаётся высокой, хотя пока не достигла критических значений.

Воздействие интенсивных потоков солнечных частиц может вызвать сбои в работе спутниковой навигации, связи и электросетей. Возможны и ухудшения самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. В то же время геомагнитные бури нередко сопровождаются появлением ярких полярных сияний даже в нетипичных для них широтах.