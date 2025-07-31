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На Солнце произошел редкий двойной выброс гигантских протуберанцев

31 июля 2025 22:10
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На Солнце произошел редкий двойной выброс гигантских протуберанцев

На Солнце произошел редкий двойной выброс протуберанцев. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как уточняется, размер плазменных жгутов составлял около миллиона километров. Первый из них под действием магнитных сил сформировал фигуру, похожую на цифру 8.

"Согласно поступившим данным, с северно-восточного края Солнца сегодня, в последний день июля, были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца, размер которых в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты лаборатории отметили, что эти протуберанцы не угрожают Земле, так как пролетят мимо нашей планеты на расстоянии в десятки миллионов километров, пишет Смотрим.

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