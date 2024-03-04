На обложку мексиканского Playboy поместили созданную нейросетью модель

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На обложке мексиканского журнала Playboy впервые оказалась модель, которая была создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 1 марта сообщил сайт издания, пишут "Известия".

Созданная с помощью нейросетей девушка по имени Саманта Эверли оказалась на обложке издания. Она выглядит как настоящая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами.

Отмечается, что у модели есть также аккаунт в социальных сетях, на который подписано почти 120 тыс. пользователей.

«Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением мечты», — «рассказала» девушка в интервью изданию.

Девушка добавила, что ей нравится общаться с подписчиками в социальных сетях и она восхищается людьми.

Фото: freepik.com