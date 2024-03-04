На обложку мексиканского Playboy поместили созданную нейросетью модель

На обложке мексиканского журнала Playboy впервые оказалась модель, которая была создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 1 марта сообщил сайт издания, пишут "Известия".
Созданная с помощью нейросетей девушка по имени Саманта Эверли оказалась на обложке издания. Она выглядит как настоящая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами.
Отмечается, что у модели есть также аккаунт в социальных сетях, на который подписано почти 120 тыс. пользователей.
«Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением мечты», — «рассказала» девушка в интервью изданию.
Девушка добавила, что ей нравится общаться с подписчиками в социальных сетях и она восхищается людьми.
Фото: freepik.com