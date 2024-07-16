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На Луне нашли пещеру, в которой можно прятаться от суровых условий

16 июля 2024 13:09
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На Луне нашли пещеру, в которой можно прятаться от суровых условий

Исследователи обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности, которая могла бы защитить людей от суровых условий Луны и стать базой для проживания человека, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Nature.

"На поверхности Луны было обнаружено несколько потенциальных подземных отверстий. Эти лунные ямы интересны с точки зрения <...> потенциального обитания в будущем. <...> Предполагается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для лунной базы, поскольку она предлагает укрытие от суровых условий на поверхности и может поддерживать долгосрочное исследование Луны человеком", — говорится в исследовании.

Авторами исследования выступила группа ученых из США и Италии. Согласно исследованию, анализ данных, собранных Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА (LRO), показал, что Море Спокойствия, являющееся самой глубокой на Луне известной впадиной, ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Пещера находится примерно в 150 метрах под поверхностью, пишет РИА Новости.

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