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Минобороны Великобритании опубликовало так называемую «карту вторжения» России на Украину. В министерстве полагают, что Москва имеет агрессивные намерения в отношении соседнего государства.

Соответствующее заявление ведомства появилось в Twitter. На карте изображено несколько стрелок, обозначающих направления ударов, которые якобы нанесёт Россия. На первом этапе, как считают британцы, будет атакован Киев, затем замкнуто кольцо около Днепра по всей Восточной Украине.

На втором этапе вторжение продолжится атакой на Одессу, затем войска будто бы двинутся мимо Умани на западную Украину. Ведомство также полагает, что возможен удар российских войск и с территории Белоруссии. При этом в британском Минобороны отметили, что схема опубликована в «чисто иллюстративных целях», передает Радио Маяк.