Мексику впервые возглавит женщина

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Всеобщие выборы в Мексике состоялись 2 июня, их итоги будут объявлены 5–8 июня. Правящая партия Morena уже объявила победителем Клаудию Шейнбаум, оппозиция же, напротив, заявила о своей победе. Оба главных кандидата — женщины, пишет РБК.

Глава левой партии «Движение национального возрождения» (Morena) Марио Дельгадо заявил о победе на президентских выборах в Мексике кандидата от проправительственной коалиции Клаудии Шейнбаум, передает El Universal.

На пресс-конференции в отеле «Хилтон» Дельгадо объявил Шейнбаум победителем, отметив, что по экзитполам она почти в два раза опережает ближайшего конкурента — оппозиционного кандидата Сочитль Гальвес.

«Нам повезло жить в звездный момент истории нашей страны, а также нашей Латинской Америки и мира. Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории!» — написал политик на своей странице в соцсети Х.

Сочитль Гальвес позже опубликовала послание к сторонникам, в котором объявила победительницей себя. Дельгадо после этого призвал оппозиционного кандидата «не лгать народу», а глава избиркома Мексики Гуадалупе Таддеи призвала кандидатов и партии «со зрелостью» принять результаты выборов.

Согласно первым данным быстрого подсчета ЦИК, основанным на обработке бюллетеней с 7500 участков, Шейнбаум набирает 58,4% голосов, Гальвес — 30,4%. Итоговые результаты выборов будут объявлены 5–8 июня.