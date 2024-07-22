Маск заявил, что Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания-производитель электромобилей Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования, передает РИА Новости.

"У Tesla появятся по-настоящему полезные человекоподобные роботы в мелкосерийном производстве для... внутреннего пользования (в самой компании - ред.) в следующем году, и, надеюсь, в массовом производстве для других компаний в 2026", - сообщил американский миллиардер.

Фото: freepik.com