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Маск объявил о создании политической партии America Party

6 июля 2025 13:40
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Маск объявил о создании политической партии America Party

Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил в соцсети о формировании своей политической партии.

"В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу", — написал Маск.

В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная", пишет РИА Новости.

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