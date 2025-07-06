Маск объявил о создании политической партии America Party

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Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил в соцсети о формировании своей политической партии.

"В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу", — написал Маск.

В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная", пишет РИА Новости.