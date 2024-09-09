Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

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Состояние американского бизнесмена Илона Маска может превысить $1 трлн к 2027 году. Об этом говорится 8 сентября в докладе аналитической компании Informa Connect Academy.

Давая такой прогноз, компания опирается на свой анализ, исходя из которого состояние Маска в последние годы росло в среднем на 110% в год.

«Никто в мире еще не претендовал на статус триллионера, по крайней мере пока. Тем не менее есть несколько вероятных кандидатов», — говорится в начале доклада.

Помимо основателя компании SpaceX, в пятерку потенциальных долларовых триллионеров также попали владелец индийского промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани (рост состояния — на 122% в год), генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг (111% в год), основатель индонезийского конгломерата Barito Pacific Праджого Пангесту (135%) и владелец люксового гиганта из Франции LVMH (Louis Vuitton – Moet Hennessy) Бернар Арно с семьей (29,3% в год), пишут "Известия".