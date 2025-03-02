Космический аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace США совершил посадку на Луну

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Космический аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace США совершил успешную посадку на Луну. Об этом 2 марта сообщили в социальной сети X (бывш. Twitter) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишут "Известия".

«Blue Ghost приземлился, благополучно доставив 10 научных исследований NASA и технических демонстраций», — указано в заявлении.

Уточняется, что эти исследования помогут узнать больше о лунной среде.

Весь путь от Земли до Луны у аппарата занял около 1,5 месяца. Он смог благополучно прилуниться в 11:36 по мск. Blue Ghost должен проработать на Луне около двух недель.

Фото: pxhere.com