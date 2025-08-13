95

Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью, средой обитания и экологической обстановкой, передает агентство Синьхуа, пишет РИА Новости.

"Робот тибетской антилопы… преодолел привычные ограничения по дальности наблюдения человеком за дикими животными, будет предоставлять более точные и достоверные изображения и данные для исследования поведения тибетских антилоп в Китае, поможет защитить редких диких животных и естественную экологическую среду в заповеднике",- рассказал агентству научный сотрудник Северо-Западного института биологии плато (NWIPB) Китайской академии наук Лянь Синьмин.

Сообщается, что робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте более 4600 метров над уровнем моря. Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.

Робот, как показано на видео Синьхуа, передвигается на четырех ногах, внешний вид максимально приближен к его живым "собратьям", а под глазами расположены две камеры.

Тибетская антилопа, которую по-другому называют оронго или чиру, является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире. В основном она обитает в высокогорных степях Тибетского плато в Китае и на территории региона Ладакх в Индии. Из-за ценной шерсти вид страдает от браконьерства.