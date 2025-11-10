Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди более чем 175 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре прошел первый межрегиональный инклюзивный турнир по кикбоксингу 
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
  • Персональные данные

К Земле движутся два облака солнечной плазмы

10 ноября 2025 11:08
182
К Земле движутся два облака солнечной плазмы

Два облака плазмы, выброшенной Солнцем, накроют Землю на этой неделе, ожидаются умеренные магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Сформирована модель воздействия Солнца на Землю до середины будущей недели. На основании проведенного расчета движения солнечного ветра и выбросов массы можно сделать некоторые ориентировочные выводы о ближайшем будущем. К Земле за этот период должны прийти два выброса плазмы», — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Уточняется, что первый выброс произошёл в результате относительно небольшой вспышки M1.7, которая произошла 7 ноября и осталась почти незамеченной на фоне ожидавшейся рекордной магнитной бери. От него прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2 в первой половине дня 10 ноября.

«По второму же, главному, выбросу после X-вспышки, расчет показывает, что наиболее плотные части выброса, которые в момент отрыва от Солнца ушли заметно севернее, не успеют опуститься в плоскость планет за время транзита к Земле и пройдут выше. Геомагнитный прогноз ещё не сформирован, но при такой ветви сценария это будет снова G2, максимум G3», — добавили в Лаборатории.

Выброс от X-вспышки долетит до Земли, как ожидают ученые, «поздно во вторник», пишет РИА Новости.

РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
131
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
152
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
170
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
359
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
177
