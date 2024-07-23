извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои

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На прошлой неделе НАСА зафиксировала редкое явление — выброс темной плазмы на Солнце. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), существует 60-процентная вероятность того, что данное явление может привести к отключениям электроэнергии на Земле. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Темная плазма, также известная как «холодная» солнечная вспышка, характеризуется температурой около 36 000 градусов по Фаренгейту. В сравнении, температура «горячих» солнечных вспышек, наиболее изученных учеными, достигает 144 000 градусов по Фаренгейту. Несмотря на более низкую температуру, холодные вспышки остаются интенсивными в плане микроволнового излучения, пишет Экоправда.

На записи НАСА с Обсерватории солнечной динамики видно, как темное облако холодной солнечной вспышки выбрасывается из Солнца. Этот зрелищный эффект напоминает черный дым, когда относительно холодная плазма направляется по поверхности Солнца. Астрофизики начали серьезно изучать это явление лишь в последние десять лет.

Предупреждение NOAA о возможных «колебаниях в электросети» вследствие импульса темной плазмы вызвало серьезную тревогу среди специалистов и общественности. Агентство сообщило о 60-процентной вероятности возникновения новых солнечных вспышек среднего класса М в ближайшие 24 часа, а также о 15-процентной вероятности более экстремальной вспышки класса X. Последние, считающиеся наиболее интенсивными, могут привести к серьезным нарушениям в радиосвязи по всему миру.

События на Солнце вызывают всеобщий интерес не только среди ученых, но и среди обычных людей, так как возможные последствия солнечной активности ощущаются на Земле. Различные технические системы, включая электросеть, радиосвязь и спутниковые связи, могут быть подвержены влиянию солнечных вспышек, особенно если они принадлежат категории X. Ретрансляции радиосигналов, навигационные системы, связь между спутниками и даже работа электрических сетей могут столкнуться с проблемами из-за воздействия солнечной активности.