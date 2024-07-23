Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область готовится ко Всероссийскому молодёжному форуму «iBолга»
Самарская область готовится ко Всероссийскому молодёжному форуму «iBолга»
Предсказана величина роста ключевой ставки Банка России
Предсказана величина роста ключевой ставки Банка России
По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности
По требованию прокуратуры в кинотеатре в Тольятти устранены нарушения требований пожбезопасности
в Самаре в рамках празднования Дня физкультурника состоится финал областного фестиваля борьбы "Новая высота"
В Самаре в рамках празднования Дня физкультурника состоится финал областного фестиваля борьбы "Новая высота"
В Волжском районе водитель врезался в забор и слетел в кювет
В Волжском районе водитель врезался в забор и слетел в кювет
в Самаре машина провалилась под асфальт
В Самаре машина провалилась в асфальт
В Тольятти ищут хулигана, избившего мужчину на остановке общественного транспорта
В Тольятти ищут хулигана, избившего мужчину на остановке общественного транспорта
извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои
Извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.78
-0.24
EUR 95.76
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
Весь список
  • Персональные данные

Извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои

23 июля 2024 11:07
231
извержение темной плазмы на Солнце может спровоцировать сбои

На прошлой неделе НАСА зафиксировала редкое явление — выброс темной плазмы на Солнце. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), существует 60-процентная вероятность того, что данное явление может привести к отключениям электроэнергии на Земле. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Темная плазма, также известная как «холодная» солнечная вспышка, характеризуется температурой около 36 000 градусов по Фаренгейту. В сравнении, температура «горячих» солнечных вспышек, наиболее изученных учеными, достигает 144 000 градусов по Фаренгейту. Несмотря на более низкую температуру, холодные вспышки остаются интенсивными в плане микроволнового излучения, пишет Экоправда.

На записи НАСА с Обсерватории солнечной динамики видно, как темное облако холодной солнечной вспышки выбрасывается из Солнца. Этот зрелищный эффект напоминает черный дым, когда относительно холодная плазма направляется по поверхности Солнца. Астрофизики начали серьезно изучать это явление лишь в последние десять лет.

Предупреждение NOAA о возможных «колебаниях в электросети» вследствие импульса темной плазмы вызвало серьезную тревогу среди специалистов и общественности. Агентство сообщило о 60-процентной вероятности возникновения новых солнечных вспышек среднего класса М в ближайшие 24 часа, а также о 15-процентной вероятности более экстремальной вспышки класса X. Последние, считающиеся наиболее интенсивными, могут привести к серьезным нарушениям в радиосвязи по всему миру.

События на Солнце вызывают всеобщий интерес не только среди ученых, но и среди обычных людей, так как возможные последствия солнечной активности ощущаются на Земле. Различные технические системы, включая электросеть, радиосвязь и спутниковые связи, могут быть подвержены влиянию солнечных вспышек, особенно если они принадлежат категории X. Ретрансляции радиосигналов, навигационные системы, связь между спутниками и даже работа электрических сетей могут столкнуться с проблемами из-за воздействия солнечной активности.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
23 июля 2024  10:51
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
123
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации
23 июля 2024  09:45
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации региона
138
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
372
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024  09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
351
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
731
Весь список