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Вероятной причиной возгорания моста является человеческий фактор.
Из-за пожара обрушился самый длинный в Китае деревянный арочный мост, которому было более девятисот лет
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Из-за пожара обрушился самый длинный в Китае деревянный арочный мост, которому было более девятисот лет

7 августа 2022 18:44
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Вероятной причиной возгорания моста является человеческий фактор.

Самый длинный в Китае деревянный арочный мост, чья история насчитывает более 900 лет, обрушился в результате пожара в китайской восточной провинции Фуцзянь, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в сообщении, пожар на мосту Ваньань, который находился в уезде Пиннань (входит в городской округ Ниндэ провинции Фуцзянь) начался в субботу вечером, в 22.45 по местному времени (17.45 мск) пожар был потушен.

"В настоящее время мост сгорел и обрушился, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Мост Ваньань впервые был возведен более 900 лет назад во времена династии Сун (960-1279). В 1708 году мост пострадал от пожара и был восстановлен в 1742 году, впоследствии его не раз ремонтировали. В 1991 году мост получил статус охраняемого объекта регионального уровня, а в 2006 году этот уровень был повышен до национального.

Китайское издание Global Times отмечало, что мост Ваньань являлся самым длинным деревянным арочным мостом в Китае (98,2 метра). Издание со ссылкой на эксперта по древней архитектуре из Пекинского университета в воскресенье также сообщило, что вероятной причиной возгорания моста является человеческий фактор.

 

Фото:   скриншот видео/РИА Новости

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