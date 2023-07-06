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Июнь-2023 стал самым жарким месяцем за всю историю

6 июля 2023 19:01
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Июнь-2023 стал самым жарким месяцем за всю историю

Прошедший июнь стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. Об этом сообщает европейская служба наблюдений за изменением климата Copernicus.

Несмотря на то, что в европейской части России, а также на западе Австралии и США первый месяц лета отличался достаточно умеренной температурой (в России в начале месяца играли в снежки, а в конце были заморозки), для остального мира он останется в памяти как очень жаркий.

"Такой июнь – аномалия, к которой мы не привыкли", – пояснил сотрудник службы Copernicus Жюльен Николя.

По словам ученого, температурный рекорд прошедшего месяца связан с высокой температурой поверхности океана, которая и передалась большей части суши Земли, пишет Смотрим.

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