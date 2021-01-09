Илон Маск продаст все имущество ради колонизации Марса

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Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе, передает РИА Новости.

“У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний“, — цитирует его издание.

Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. Сообщается, что в прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости.

"Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", — приводит его слова Business Insider.

По мнению Маска, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. В декабре минувшего года он отмечал, что считает реальной отправку человека на эту планету в ближайшие шесть лет.

Фото: Charles Sykes / AP