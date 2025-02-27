Глава МОК Томас Бах сложит полномочия 23 июня

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уйдет со своего поста 23 июня. Об этом говорится в сообщении МОК.

Новый президент комитета будет избран 20 марта в Коста-Наварино в Греции.

"Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета сегодня принял решение принять отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена МОК после 23 июня 2025 года", – говорится в сообщении.

Бах был избран членом МОК в 1991 году и вошел в состав его исполкома в 1996. До своего избрания на пост президента организации в 2013 году он возглавлял несколько комиссий организации, а также работал на посту вице-президента, пишет Смотрим.