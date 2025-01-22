Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне почти на 50% увеличили траты на ювелирные украшения в 2024 году
Россияне почти на 50% увеличили траты на ювелирные украшения в 2024 году
В Тольятти оперативно задержали женщину за кражу кошелька 60 тысяч рублей
В Тольятти оперативно задержали женщину за кражу кошелька 60 тысяч рублей
мошенники стали чаще успешно обманывать детей в интернете
Мошенники стали чаще успешно обманывать детей в интернете
Премьера балета "Времена года" состоится на сцене Самарского театра оперы и балета
Премьера балета "Времена года" состоится на сцене Самарского театра оперы и балета
В Самаре приостановлено движение судов на воздушной подушке
В Самаре приостановлено движение судов на воздушной подушке
Самарская прокуратура хочет забрать у АО «ССК» городские электросети через суд
Самарская прокуратура хочет забрать у АО «ССК» городские электросети через суд
В Самаре введут полный запрет на продажу алкоголя 25 января
В Самаре введут полный запрет на продажу алкоголя 25 января
В поезде Москва – Челябинск сызранская транспортная полиция выявила пассажира с партией таблеток МДМА
В поезде Москва – Челябинск сызранская транспортная полиция выявила пассажира с партией таблеток МДМА
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-2.03
EUR 103.29
-1.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
Весь список
  • Персональные данные

Число жертв пожара в отеле в Турции возросло до 76

22 января 2025 09:07
156
Число жертв пожара в отеле в Турции возросло до 76

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76. Ранее сообщалось о 66 погибших.

"По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам. В ходе расследования на данный момент задержаны 9 человек", - сказал министр журналистам.

Ерликая сообщил, что на данный момент возгорание полностью потушено. "Поисковые работы и инспекция помещений только что завершились. Мы не смогли идентифицировать часть тел. Установление личностей по ДНК продолжается в учреждениях судебно-медицинской экспертизы. Тела будут переданы их семьям после того, как эта работа завершится", - сказал министр.

Глава МВД уточнил, что пожар начался в отеле "в 03:27 утра, его причина пока не установлена". Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям на рассвете повторно проинспектируют внутренние помещения гостиницы, пишет ТАСС.

"После инцидента в ходе расследования были задержаны девять человек. Все аспекты произшедшего, деятельности отеля рассматриваются очень подробно. Любые недостатки или случаи халатности будут выявлены в ходе расследования", - сказал министр.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для ликвидации возгорания привлекался 21 специалист и 6 единиц техники.
21 января 2025, 22:42
В Самаре на улице Николая Панова горела квартира в многоэтажном жилом доме
Для ликвидации возгорания привлекался 21 специалист и 6 единиц техники. Происшествия
501
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.
21 января 2025, 15:51
Минувшей ночью на улице Бакинской в Самаре горела квартира на 12 этаже многоквартирного дома
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. Общество
481
В Самарской области потушили пожар в ангаре на площади 2 тыс. кв. м
21 января 2025, 13:27
В Самарской области потушили пожар в ангаре на площади 2 тыс. кв. м
Для ликвидации возгорания использовались семь единиц техники и привлекались 26 человек. Происшествия
358
В центре внимания
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
383
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
495
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
829
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
374
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
363
Весь список