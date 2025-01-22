Число жертв пожара в отеле в Турции возросло до 76

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Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая возросло до 76. Ранее сообщалось о 66 погибших.

"По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам. В ходе расследования на данный момент задержаны 9 человек", - сказал министр журналистам.

Ерликая сообщил, что на данный момент возгорание полностью потушено. "Поисковые работы и инспекция помещений только что завершились. Мы не смогли идентифицировать часть тел. Установление личностей по ДНК продолжается в учреждениях судебно-медицинской экспертизы. Тела будут переданы их семьям после того, как эта работа завершится", - сказал министр.

Глава МВД уточнил, что пожар начался в отеле "в 03:27 утра, его причина пока не установлена". Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям на рассвете повторно проинспектируют внутренние помещения гостиницы, пишет ТАСС.

"После инцидента в ходе расследования были задержаны девять человек. Все аспекты произшедшего, деятельности отеля рассматриваются очень подробно. Любые недостатки или случаи халатности будут выявлены в ходе расследования", - сказал министр.