Число жертв аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 46

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В ходе поисково-спасательных работ на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана было извлечено тело последнего погибшего шахтера. Так, в результате аварии ночью 28 октября погибли 46 горняков. Такие данные сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов на заседании правительства, пишет Смотрим.

Как отмечается, к настоящему времени установлены личности 40 погибших. Не опознаны шесть человек. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы, также потребуется анализ ДНК.

Ночью 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла авария, напоминает РИА Новости. По предварительной информации, все началось с возгорания, затем последовал взрыв метано-воздушной смеси.