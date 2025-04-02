Число погибших от землетрясения в Мьянме превысило 2 800

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Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 2 886 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, пишет Ура.ру.

«Число погибших в Мьянме достигло 2 886», — говорится в материале. Также поступила информация о том, что 4 639 человек получили ранения.

В Юго-Восточной Азии 28 марта произошло мощное землетрясение, затронувшее главным образом Таиланд и Мьянму. Толчки ощущали также в Бангладеше, Индии, Лаосе и Китае. В Мьянме землетрясение оказало колоссальную силу, превышая по мощности катастрофу в итальянском Аматриче в 2016 году в 300 раз, а также было в восемь раз сильнее знаменитого Мессинского землетрясения 1908 года, передает Pravda.Ru.