Apple запланировала крупный анонс

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Тим Кук дал интервью Гейл Кинг, ведущей программы This Morning на телеканале CBS. Кинг сообщила, что в среду у Apple запланирован крупный анонс, и это не новый продукт. О чем именно идет речь, сложно сказать. Возможно, таким образом Apple решила объявить о появлении функции, ограничивающей рекламную слежку в iOS 14.

Изначально интервью было посвящено завтрашнему анонсу. Но в эфире CBS показали только отрывок, в котором Кук комментировал штурм Капитолия США. CBS опубликует полное интервью в среду, 13 января, сообщает iphones.ru.