Аналог Клабхаус может появиться в Китае

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Компания ByteDance, разрабатывающая TikTok, собирается выпустить аналог Clubhouse для Китая, сообщают источники Reuters.

Приложение ByteDance пока что находится на начальной стадии и неизвестно, когда именно оно выйдет.

Clubhouse был заблокирован в Китае в начале февраля, пишет iphones.ru.

Clubhouse — это социальная сеть, где пользователи общаются друг с другом голосом в аудиочатах. С момента появления ее весной 2020 года вокруг Clubhouse сложилась атмосфера эксклюзивности, поскольку зарегистрироваться там можно только по приглашению. Казалось бы, это должно ограничивать распространение, но в реальности это уже привело к формированию черного рынка приглашений. Пользователи продают возможность присоединиться к соцсети на eBay, Craigslist и даже в Twitter. Цены составляют от $50 до $800 (более 60 тысяч рублей).

Чтобы попасть в Clubhouse, необходимо иметь при себе устройство с iOS (пока других вариантов нет) и получить приглашение от зарегистрированного пользователя.