Аналитик предположил сроки окончания энергокризиса в ЕС

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Энергетический кризис в Европе продлится несколько лет. Такой прогноз сделал эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру».

«Это история небыстрая. Даже в нынешний отопительный сезон явно газа не хватает, его пытаются заменить углем, спрос на уголь повышается, и он растет в цене. Всё дорого, всего не хватает, во многом это вина самой Европы потому, что именно они запугивали энергетические компании <…> чтобы все деньги вкладывались только в возобновляемую энергетику, а мощностей возобновляемой энергетики недостаточно, чтобы покрыть весь энергобаланс», — сказал Юшков.

Как передает «Газета.Ru», эксперт утверждает, что данные процессы начались еще в прошлом году. По его словам, прошедший отопительный сезон европейские страны прошли с ценами на газ выше $1 тыс., а антироссийские санкции и отказ от газа из РФ только усугубили положение Евросоюза (ЕС).

Аналитик замечает, что весь следующий год Европа будет стараться накопить газ в хранилищах, и ситуация в 2024-м и 2025 годах станет легче.

Юшков также добавил, что дорогие энергоносители и высокие ставки по кредитам приведут к замедлению европейской экономики, и в этом случае энергии будет потребляться меньше, пишут "Известия".