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Акции Netflix подешевели на 25%

21 апреля 2022 09:07
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Акции Netflix подешевели на 25%

Акции стримингового видеосервиса Netflix резко упали в цене после того, как сервис сообщил о потере 200 тыс. платных подписчиков в первом квартале текущего года, а также о риске потерять еще 2 млн пользователей. По данным Yahoo! Finance, акции компании упали на предторгах более чем на 25%. до $261,47 за бумагу, на 11:40 мск. Цена на закрытии торгов 19 апреля составляла $348,61, пишет Коммерсантъ.

Netflix во вторник, 19 апреля, опубликовал финансовую отчетность первого квартала текущего года. Впервые за десять лет сервис сообщил о потере подписчиков и спрогнозировал их дальнейшее сокращение. «Во втором квартале 2022 года мы прогнозируем чистый прирост платных услуг в размере –2,0 млн по сравнению с +1,5 млн во втором квартале прошлого года»,— говорится в заявлении компании. К концу квартала сервис имел порядка 222 млн платных подписчиков.

В качестве макрофакторов, влияющих на потерю платных подписчиков, Netflix назвал вялый экономический рост, рост инфляции, геополитические события (конфликт на Украине). В результате ухода из России Netflix потерял около 700 тыс. подписчиков. В США и Канаде Netflix потерял 600 тыс. пользователей.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) сервис фиксирует сокращение на 300 тыс. платных пользователей. «Мы увидели замедление бизнеса в Центральной и Восточной Европе в марте, что совпало с вторжением России на Украину»,— говорится в заявлении.

В начале текущего года акции Netflix падали на 20% из-за замедления роста числа новых подписчиков. Выручка сервиса в 2021 году составила $30 млрд.

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