Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума

В сентябре среднегодовой показатель индекса солнечного цикла F10.7 значительно вырос, превысив пиковые значения 24-го цикла, что предполагает возможность второго максимума в текущем солнечном цикле. Об этом сообщили 3 октября в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Измерения индекса солнечного цикла F10.7 за прошедший сентябрь. Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня в 201 единицу. Это выше, чем пиковые значения предыдущего 24-го цикла, в максимуме которого в 2014 году была достигнута величина 170, и всего на 18 % ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе 2024 года)», — говорится в сообщении на сайте ИКИ РАН.

Специалисты подчеркнули, что данный рост наблюдается в физическом индексе F10.7, который рассчитывается по измерениям радиоизлучения Солнца, в отличие от второго солнечного индекса, который основан на подсчете числа солнечных пятен и не демонстрирует такую динамику, оставаясь на прогнозной линии.

Несмотря на повышение активности Солнца в сентябре, число магнитных бурь не достигло уровней прошлого года. В последние три месяца не было зарегистрировано ни одной вспышки высшего уровня X, отметили ученые, пишут "Известия".