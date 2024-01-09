21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле в Техасе

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По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле Sandman Signature в городе Форт-Уэрт (штат Техас). Об этом сообщило местное подразделение телеканала Fox News.

По его сведениям, один человек находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, но их жизням ничто не угрожает. Остальные получили незначительные травмы. Погибших нет.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на местных пожарных сообщило о 20 пострадавших.

Работающие на месте происшествия пожарные заявили, что причиной стал взрыв газа. Отмечается, что в гостинице проводился ремонт. Тем не менее она продолжала работать, были заняты 26 номеров, пишет ТАСС.

Инцидент случился 8 января после полудня. На кадрах, публикуемых американскими СМИ, видно, что серьезно повреждены два первых этажа здания.