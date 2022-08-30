В Самарской области запустят туристические маршруты для школьников

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Министерство туризма Самарской области объявляет о начале отбора туроператоров на оказание государственной услуги для школьников 5 – 9 классов Самарской области по организации туристической поездки.

В период с 30 августа по 12 сентября 2022 года юридические лица, осуществляющие туроператорскую деятельность на территории Самарской области вправе подать в министерство туризма Самарской области заявку на участие в отборе.

Перечень документов, необходимых для участия в отборе указан в постановлении Правительства Самарской области от 26.08.2022 № 707, размещенном на официальном сайте министерства туризма Самарской области в разделе «Социальный заказ».

Самарская область вошла в число первых 18 субъектов Российской Федерации, которым предоставлена возможность в 2022 году принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках проекта будут реализованы бесплатные туристические маршруты для школьников 5 – 9 классов, в том числе для детей нашего региона.

В целом в рамках реализации федерального проекта до конца текущего года бесплатными поездками планируется охватить более 100 тысяч школьников указанной категории, из которых 7 611 человек – это школьники Самарской области.

Реализация мероприятий по организации бесплатных школьных поездок стала возможным благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба минтуризма СО.

Фото: пресс-служба минтуризма СО