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Маршрут «Стрельной гора» Жигулёвского заповедника готов к приему туристов
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Маршрут «Стрельной гора» Жигулёвского заповедника готов к приему туристов

22 апреля 2023 15:13
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Высота самой популярной горы Жигулевских гор составляет 351 метр. С ее смотровых площадок открываются потрясающие виды на Волгу, острова и соседствующие горы.

22 и 23 апреля 2023 года маршрут «Стрельная гора» готов к приему гостей, с 29 апреля — возобновляется ежедневная работа.

Забронировать свое посещение можно уже сейчас на официальном сайте Жигулёвского заповедника.

Режим работы: с 9.00 до заката солнца. Допуск на маршрут осуществляется в будние дни – с интервалом в два часа, в выходные и праздничные – ежечасно. Допуск на маршрут только на автомобиле, пешие и велосипедисты на маршрут не допускаются в целях безопасности.

Приобрести пропуск на экскурсионный объект можно:

– на официальном сайте учреждения с онлайн-оплатой: Оформление пропуска (zhreserve.ru) (https://ticket.zhreserve.ru/).

– на КПП маршрута «Стрельная гора» при наличии свободных мест.

В связи с популярностью маршрута рекомендуют бронировать дату и время посещения предварительно.

Гора Стрельная располагается на территории Жигулёвского заповедника в селе Зольное городского округа Жигулевск Самарской области. Высота самой популярной горы Жигулевских гор составляет 351 метр. С ее смотровых площадок открываются потрясающие виды на Волгу, острова и соседствующие горы.

Ежегодно порядка 100 тысяч человек совершают свое восхождение на гору. К ее вершине ведет оборудованная пешеходная тропа, которая обеспечивает безопасность туристов и сохраняет местную флору и фауну, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Самара Туризм

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