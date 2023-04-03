Индустрия туризма в Самарской области в последние годы стремительно развивается

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В понедельник, 3 апреля, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание регионального кабинета министров. Одним из основных вопросов, который осуждали участники - итоги реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году и планы по развитию отрасли на 2023 год.

Как рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, нацпроект позволяет решать задачи повышения доступности внутреннего туризма, создание и модернизацию туристической инфраструктуры, повышение занятости населения и совершенствования управления в данной сфере. Основная цель нацпроекта — увеличение в 2 раза к 2030 году количества поездок граждан внутри страны, путем создания современной круглогодичной туристической инфраструктуры, снижению стоимости путешествий по России и повышению качества и узнаваемости внутренних направлений.



Говоря об основных итогах прошлого года, министр напомнил, что Самарская область вошла в число первых 18 субъектов РФ, которым в 2022 году была предоставлена возможность принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках проекта за счет средств федерального и регионального бюджета осуществлялись бесплатные поездки для учащихся 5 – 9 классов. В 2022 году такие поездки совершили более 7 тыс. школьников.



Абдрашитов отметил, что в 2022 году Самарская область приняла участие в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета на реализацию федеральных проектов по развитию туристической инфраструктуры и повышению доступности туристических продуктов:



"По результатам конкурса регион стал победителем по следующим направлениям: поддержка общественных инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и автокемпингов. Предоставление субсидий на реализацию не менее 15 проектов в объеме 95,4 млн рублей. Поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе создание и развитие пляжей, обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание некапитальных пунктов общественного питания, создание и развитие национальных туристических маршрутов. Предоставление субсидий на создание не менее 10 проектов в объеме 106,3 млн рублей. Государственная поддержка инфраструктуры туризма, в том числе организация круглогодичных плавательных бассейнов, приобретение туроборудования, которое сдается на прокат туристам, а также разработка новых туристических маршрутов. Субсидии будут предоставлены для не менее 20 проектов в объеме 97,4 млн рублей."



Еще одно направление — это государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра Сызрани, результатом которого станет предоставление городу субсидии в объеме 221,9 млн рублей.



"Нам предстоит большая работа по улучшению визуальной части исторического центра Сызрани, куда в этом году с июля планируются заходы круизных теплоходов", - сказал министр.



Еще одно направление работы - создание программ поддержки и продвижения событийных мероприятий, результатом которой станет предоставление субсидий на проведение фестиваля «Жигулевское море».



"Общий объем средств, направляемых в 2023 году на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе составляет 568 млн рублей, из которых средства федерального бюджета — 484,6 млн рублей", - отметил Абдрашитов.



Кроме того предусмотрено софинансирование из федерального бюджета инвестиционных проектов, обеспечивающих инфраструктуру, с длительным сроком окупаемости. Подготовлена документация на строительство гостиничного комплекса категории 4 звезды на 201 номер, его реализация направлена увеличение турпотока в сфере медицинского и лечебно-оздоровительного туризма. Этот инвестпроект вошел в число победителей конкурсного отбора на получение льготного кредита, сообщает sovainfo.ru.

Фото: департамент информационной политики СО