Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание регионального кабинета министров.
Индустрия туризма в Самарской области в последние годы стремительно развивается
В результате происшествия журналист погиб, еще 33 человека пострадали.
Путин наградил журналиста Татарского, погибшего во время взрыва в кафе в Петербурге, орденом Мужества посмертно
При аварии никто не пострадал, власти не видят угрозы для окружающей среды.
СМИ: в Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом
Госпитализированы и остаются в больницах 22 человека. Восемь пациентов остаются в тяжелом состоянии.
Минздрав: при взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 33 человека, из них многие находятся в тяжелом состоянии
Собирайте макулатуру и ждите ЭкоМобиль.
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
Дмитрий Азаров работает в Москве, где принимает участие в семинаре-совещании, который традиционно проходит в преддверии заседания Государственного совета.
Инициатива Дмитрия Азарова о замещении парка такси отечественными автомобилями вошла в проект решений Госсовета по развитию промышленности
Сборная Самарской области была представлена 17 спортсменами в четырех видах спорта.
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
В решающей стадии примет участие проект детского футбольного клуба «Крылья Мечты», в номинации - «лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Стартовала решающая стадия конкурса «Россия – футбольная страна!»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.32
0.23
EUR 84.11
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Индустрия туризма в Самарской области в последние годы стремительно развивается

3 апреля 2023 22:28
49
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание регионального кабинета министров.

В понедельник, 3 апреля, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание регионального кабинета министров. Одним из основных вопросов, который осуждали участники - итоги реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году и планы по развитию отрасли на 2023 год.

Как рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, нацпроект позволяет решать задачи повышения доступности внутреннего туризма, создание и модернизацию туристической инфраструктуры, повышение занятости населения и совершенствования управления в данной сфере. Основная цель нацпроекта — увеличение в 2 раза к 2030 году количества поездок граждан внутри страны, путем создания современной круглогодичной туристической инфраструктуры, снижению стоимости путешествий по России и повышению качества и узнаваемости внутренних направлений.

Говоря об основных итогах прошлого года, министр напомнил, что Самарская область вошла в число первых 18 субъектов РФ, которым в 2022 году была предоставлена возможность принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках проекта за счет средств федерального и регионального бюджета осуществлялись бесплатные поездки для учащихся 5 – 9 классов. В 2022 году такие поездки совершили более 7 тыс. школьников.

Абдрашитов отметил, что в 2022 году Самарская область приняла участие в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета на реализацию федеральных проектов по развитию туристической инфраструктуры и повышению доступности туристических продуктов:

"По результатам конкурса регион стал победителем по следующим направлениям: поддержка общественных инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и автокемпингов. Предоставление субсидий на реализацию не менее 15 проектов в объеме 95,4 млн рублей. Поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе создание и развитие пляжей, обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание некапитальных пунктов общественного питания, создание и развитие национальных туристических маршрутов. Предоставление субсидий на создание не менее 10 проектов в объеме 106,3 млн рублей. Государственная поддержка инфраструктуры туризма, в том числе организация круглогодичных плавательных бассейнов, приобретение туроборудования, которое сдается на прокат туристам, а также разработка новых туристических маршрутов. Субсидии будут предоставлены для не менее 20 проектов в объеме 97,4 млн рублей."

Еще одно направление — это государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра Сызрани, результатом которого станет предоставление городу субсидии в объеме 221,9 млн рублей.

"Нам предстоит большая работа по улучшению визуальной части исторического центра Сызрани, куда в этом году с июля планируются заходы круизных теплоходов", - сказал министр.

Еще одно направление работы - создание программ поддержки и продвижения событийных мероприятий, результатом которой станет предоставление субсидий на проведение фестиваля «Жигулевское море».

"Общий объем средств, направляемых в 2023 году на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе составляет 568 млн рублей, из которых средства федерального бюджета — 484,6 млн рублей", - отметил Абдрашитов.

Кроме того предусмотрено софинансирование из федерального бюджета инвестиционных проектов, обеспечивающих инфраструктуру, с длительным сроком окупаемости. Подготовлена документация на строительство гостиничного комплекса категории 4 звезды на 201 номер, его реализация направлена увеличение турпотока в сфере медицинского и лечебно-оздоровительного туризма. Этот инвестпроект вошел в число победителей конкурсного отбора на получение льготного кредита, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 
3 апреля 2023  12:25
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
617
В Самарской области более 1 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку растениеводства
3 апреля 2023  10:54
В Самарской области более 1 миллиарда рублей предусмотрено на поддержку растениеводства
265
В Самарской области начинается сезон активности клещей!
2 апреля 2023  18:29
В Самарской области начинается сезон активности клещей!
599
на путепроводе «Аврора» и мосту «Южный» начался ремонт по дорожному нацпроекту
2 апреля 2023  10:15
На путепроводе «Аврора» и мосту «Южный» начался ремонт по дорожному нацпроекту
640
в Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1 апреля 2023  12:50
В Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1997
Весь список