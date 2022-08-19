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За полгода в Самарской области отдохнули 1,2 млн туристов

19 августа 2022 14:07
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Интерес туристов к Самарской с каждым годом увеличивается. Об этом свидетельствуют и данные национального туристического рейтинга.

Самарская область продолжает демонстрировать уверенный рост туристического потока. По итогам первого полугодия 2022 года в регионе отдохнуло около 1,2 млн человек. Это на 128% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Познакомиться с красотами самарского края чаще всего приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Башкортостан, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Интерес туристов к Самарской с каждым годом увеличивается. Об этом свидетельствуют и данные национального туристического рейтинга. Если в 2019 году регион занимал двадцатую строчку, а в 2020 – 14, то уже по итогам прошлого года регион вошел в ТОП-10 самых популярных туристических направлений в России.

Рост туристической привлекательности региона – результат системной работы регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет огромное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Продолжается активная работа по созданию и модернизацию туристической инфраструктуры, благоустройству территорий, разработке маршрутов. Так, благодаря подписанному Главой региона соглашению с Корпорацией «Туризм.РФ» получат развитие территории «Самарская Лука» и «Сокольи горы». О реализации научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных и туристических программ и проектов Дмитрий Азаров заключил договоренность с Русским географическим обществом. Кроме того, во время Петербургского экономического форума о развитии проекта «Великий Волжский путь» и совместном участии в активизации пассажирских туристических перевозок по реке Волге договорились Самарская область и еще 4 региона Приволжского федерального округа (Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика).

«С каждым годом туризм становится все более значимым сектором экономики. Развивается сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Местом притяжения для туристов Самарскую область делают не только природные красоты, но и яркие культурные события, которые проходят на территории региона: ХХХ Юбилейная Студенческая весна, первый фестиваль авторской музыки «Сам.Фест», юбилейный молодежный форум «iВолга». Несколько дней остается до старта фестиваля набережных «Волга Фест», осенью в Самаре и Тольятти пройдет Второй международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» и другие знаковые события в сфере культуры.

«Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут», - отметил Глава региона.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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