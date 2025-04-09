Яндекс Карты запустили нейросетевые рекомендации мест в Самаре

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Яндекс Карты представили новое поколение персональных рекомендаций. Теперь нейросеть изучает места за пользователей — от сетевых ресторанов в городах до популярных локаций в небольших населённых пунктах, — чтобы рекомендовать наиболее подходящие для конкретной ситуации. Рекомендации доступны на главном экране приложения: в виде фотометок на карте и в формате ленты под поисковой строкой.

Новый формат рекомендаций упрощает выбор: под поисковой строкой в ленте есть категории «Поесть», «Выпить», «Развлечься», «Погулять». Также в ленте и на карте у фотометок добавлены краткие пояснения от YandexGPT, например: «развлекательный центр с баром прямо в бассейне» или «мини-парк в японском стиле».

Понравившимися местами можно делиться, сохранять их в закладки, а если место не интересно, то можно скрыть его, нажав «Не показывать», — чтобы Карты учились точнее предлагать места.

Новая функция пригодится не только для планирования прогулки в городе, но и путешествия на авто. Так, если вы едете из Самары в Тольятти, Карты покажут нейро-рекомендации не только в этих двух городах, но и даже в небольших населенных пунктах по пути — например, в селе Курумоч.

В основе рекомендаций — нейросеть, которая анализирует организации в городе, определяет предпочтения пользователя и предлагает подходящие места. Рекомендации также учитывают контекст: день недели, время дня, находится ли человек в своём городе или в поездке.

Рекомендации доступны пользователям, которые вошли в аккаунт: так Картам проще определить, что может быть интересно конкретному человеку. Неавторизованные пользователи в будущем смогут видеть общие рекомендации популярных мест в городе.

«Персональные рекомендации в Картах подскажут, куда сходить, когда хочется чего-то нового, например выбрать место для прогулки или найти интересное кафе. Приложение само подберёт подходящие варианты, учитывая, что вам нравится, — рассказывает Ирина Грачева, руководитель сервиса Яндекс Карты. — Мы видим, что с момента появления рекомендаций люди больше взаимодействуют с организациями в Картах, а аудитория приложения выросла за 2024 год с 38 до 46 млн пользователей в месяц».

Яндекс Карты — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. В Картах всегда можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 миллионов человек.