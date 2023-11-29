Яндекс Карты обновили панорамы Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские шашисты выиграли чемпионат России по спорту слепых
Самарские шашисты выиграли чемпионат России по спорту слепых
Порядка 80 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали электронную квитанцию
Порядка 80 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали электронную квитанцию
Актер из Самары Александр Волохов сыграет в фантастической комедии ТНТ «Кибердеревня» про космо-Россию
Актер из Самары сыграет в фантастической комедии ТНТ «Кибердеревня» про космо-Россию
В Самаре снесли более 400 павильонов для строительства автостанции на пр. Кирова
В Самаре убрали более 400 мест для строительства транспортного узла на пр. Кирова
Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей
Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей
В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла
В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
Жители Самарского региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы
Жители Самарского региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-0.09
EUR 97.07
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Яндекс Карты обновили панорамы Самары

29 ноября 2023 11:27
151
Яндекс Карты обновили панорамы Самары

 Яндекс Карты обновили панорамы улиц Самары и впервые сняли её дворы, парки и скверы. Снимки помогут изучить город: устроить виртуальную прогулку или заранее рассмотреть незнакомый маршрут.

Прошлое большое обновление панорам Самары было два года назад. За это время в городе появились новые объекты, и теперь их панорамные снимки есть в Картах. Пользователи могут проехать, например, по реконструированному Кряжскому шоссе или увидеть путепровод на Ново-Садовой улице.

На панорамы также попали парки и скверы Самары. Например, Струковский сад, сквер Пушкина и смотровая площадка у стелы «Ладья». Кроме того, на снимках появился двор фахверкового дома и другие дворовые проезды города — теперь по ним тоже можно прогуляться, рассмотреть номера подъездов или таблички с временем работы организаций.

Улицы снимали с помощью панорамомобиля с четырьмя камерами, установленными на крыше. А снимки мест, куда нельзя заехать на машине, делали операторы-пешеходы с помощью 360-градусной камеры. Съёмки заняли около двух месяцев, в результате было сделано около 120 000 снимков. Это более 1700 км улиц и 400 км дворовых проездов.

Чтобы посмотреть снимки, нужно включить на главном экране слой панорам. Синими линиями на карте обозначены улицы, снятые панорамомобилем, а точками — места, где снимок сделал пешеход.

Обновлённые панорамы помогают Яндекс Картам улучшать навигацию для водителей. С помощью компьютерного зрения со снимков считываются и добавляются на карту дорожные знаки, разметка, лежачие полицейские, светофоры и другие детали. Это позволяет точнее подсказывать водителям, с какой скоростью ехать, где повернуть или притормозить.

Яндекс Карты помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Также Карты прокладывают автомобильные маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 90 миллионов человек.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
29 ноября 2023, 13:21
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
Также запланирован показ короткометражных фильмов, в которых расскажут об интересных туристических локациях Самарской области, устроив настоящее путешествие... Туризм
77
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
29 ноября 2023, 11:48
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
Каждый житель найдет для себя преимущества в использовании Карты в своей повседневной жизни, не ограничиваясь только льготным проездным билетом. Общество
174
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023, 18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности. Политика
444
В центре внимания
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
29 ноября 2023  13:21
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
97
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
29 ноября 2023  11:48
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
187
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
29 ноября 2023  11:27
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
150
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023  18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
447
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
412
Весь список