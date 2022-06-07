Второй пресс-тур проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» пройдет в Рачейских Альпах

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Второй пресс-тур туристического проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» пройдет в Рачейских Альпах.



8 июня 2022 года состоится второй пресс-тур нового сезона проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Пресс-туры будут осуществляться каждую неделю на протяжении всего летнего сезона 2022 года. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации. Проект «Поехали!» реализуется в рамках федерального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



В этот раз журналисты и блогеры посетят глэмпинг Alpen Camp, который располагается всего в 50 метрах от входа в Рачейский бор – места притяжения туристов со всей Самарской области и соседних регионов. Alpen Camp – это тихое место для спокойного семейного, романтического эко-отдыха вдали от городской суеты, место релакса и гармонии. В установленных здесь сафари-тентах туристы могут отдохнуть на природе, в живописном месте, не отказывая себе при этом в привычном комфорте.



В Рачейские Альпы всегда направлен огромный поток туристов, это место притяжения жителей, которое находится в достаточно удаленной локации, территория Alpen Camp служит комфортной площадкой для туристов, выбравших это направление.

Фото: департамент информационной политики СО