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В Яндекс.Картах появились новые панорамы городов Самарской области

28 декабря 2021 11:35
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В Яндекс.Картах появились новые панорамы городов Самарской области

Яндекс обновил панорамы Самары и других городов Самарской области: Тольятти, Жигулёвска, Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска, Кинеля. Панорамомобиль — автомобиль со специальным фотооборудованием на крыше — проехал по Самарской области в августе и сентябре этого года. Во время поездки он сделал почти 400 тысяч фотографий, из которых получилось более 95 тысяч панорам — они уже доступны в Яндекс.Картах. Новые панорамы охватывают 2565 километров дорог.

Пользователи смогут найти на снимках свои дома, а также общественные здания и достопримечательности, например Самарский театр оперы и балета, церковь Сергия Радонежского в Чапаевске, Спасскую башню в Сызрани, Дворец культуры в Тольятти.

Всего в Яндекс.Картах опубликовано более 4,5 миллиона панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Турции. Это не только виды городов, но и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест. Панорамы доступны на yandex.ru/maps и в приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут разместить любую панораму на своём ресурсе с помощью API Яндекс.Карт.

Яндекс.Карты — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 миллионов человек. Панорамы в Яндекс.Картах позволят заранее узнать, как выглядит нужная местность, и сориентироваться на ней не выходя из дома.

Как выглядят новые панорамы городов Самарской области, вы можете посмотреть здесь.

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