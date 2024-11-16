В Турции заявили, что система "все включено" в отелях вредит здоровью гостей

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Иностранные туристы почти не выходят из отелей и постоянно что-то едят и пьют, что очень вредно для их здоровья. Так считает президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

В интервью РИА Новости президент заявил, во-первых, о вреде в плане ожирения, а, во-вторых, о вреде для туристического потенциала страны.

По его словам, "утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте" туристы "отбывают" свой срок отдыха согласно путевкам.

Устаоглу убежден, что Турция не потеряет туристов, если отменит систему "все включено".

Ранее издание Turizm Gazetesi писало, что руководители турбизнеса в Турции много раз призывали пересмотреть формат all inclusive в отелях. И было, наконец, предложено председателем ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Кааном Кавалоглу отказаться от этой системы. Туристы, по его словам, должны выбирать только нужные им опции, например, гостиницы "без алкоголя" и т.п.

При этом советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявлял, что отказ от системы "все включено" в Турции маловероятен, пишет РГ.