В самарском аэропорту Курумоч усилили санитарный контроль за рейсами из Египта

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За жителями Самарской области, которые побывали на отдыхе в Египте, будет следить Роспотребнадзор. Санитарно-карантинный контроль усилят в аэропорту Курумоч. Это связано с неизвестным заболеванием, которое выявили в египетской провинции Кена (600 км к югу от Каира), пишет 63.ру.

Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге.

Лихорадка денге — другие названия: костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь. Это острое вирусное заболевание, протекающее с лихорадкой, интоксикацией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней[4]. В небольшом количестве случаев заболевание перерастает в тяжелую лихорадку денге, также известную как геморрагическая лихорадка денге, приводящая к кровотечению, низкому уровню тромбоцитов и «утечке» плазмы крови, или синдрому шока денге, при котором кровяное давление падает до опасно низких значений.

Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.



— Туристам, планирующим отдых в Египте, необходимо соблюдать меры предосторожности: носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях — засетчивать окна и двери. По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия, — говорится в сообщении самарского управления Роспотребнадзора.

В последний раз карантинные меры в аэропорту усиливали во время пандемии коронавируса. Сотрудники самарского Роспотребнадзора дежурили в аэропорту и в том числе снимали на видеокамеру всех туристов, которые приезжали в область из заграницы.