В Самарской области откроют новый музей с видом на Волгу

144

В Самарской области появится новая точка притяжения туристов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев после посещения Приволжского района.

В рамках поездки глава региона посетил усадьбу Самариных. Этот знаковый исторический объект сейчас восстанавливают.

Самарины — русский дворянский род, ведущий свое происхождение от Квашниных-Самариных. Их фамильная усадьба представляла собой внушительное по размерам трехэтажное здание эклектической архитектуры с бельведером в форме восьмерки, перекрытой куполом. В конце 1960-х годов она попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Все основные постройки по распоряжению властей снесли, однако вопреки прогнозам вода до этих мест не дошла. От усадьбы до настоящего времени сохранилась небольшая часть — контора управляющего и въездные ворота с изгородью из красного кирпича. А на условном месте бывшего барского дома стоит памятный знак.

«В ближайшее время здесь откроется историко-краеведческий музей. Вместе со специалистами обсудили, как сделать выставочное пространство интересным и современным», — рассказал Вячеслав Федорищев.

Место, по словам губернатора, имеет большой потенциал благодаря виду на Волгу. Развивать будут сам объект и прилегающую территорию, пишет 63.ру.