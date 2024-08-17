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В российских отелях с 2025 года могут появиться невозвратные тарифы

17 августа 2024 17:47
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В российских отелях с 2025 года могут появиться невозвратные тарифы

Российским отелям могут разрешить предлагать дешевые невозвратные тарифы, соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предоставляет возможность устанавливать как возвратное, так и невозвратное бронирования для гостиниц, а туристам – возможность выбора предпочтительного вида бронирования", – отмечают авторы постановления в пояснительной записке.

В документе также сказано, что вступление постановления в силу позволит потребителям экономить на размещении в случае, если они выберут невозвратное бронирование. Аналогично, при выборе возвратного бронирования, туристы меньше потеряют в случае отмены поездки.

Авторы законопроекта рассчитывают сделать проживание в гостиницах доступнее за счет бронирования по более низким ценам. Отели в то же время получат больше возможностей по планированию своей деятельности.

Законопроект может вступить в силу уже с 1 марта 2025 года.

О подготовке подобного закона говорилось еще в 2021 году. Глава Ростуризма Зарина Догузова тогда заявляла, что закон о туризме сильно устарел, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много "серых" зон и недостаточно защищает права туристов, пишет Смотрим.

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