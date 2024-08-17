В российских отелях с 2025 года могут появиться невозвратные тарифы

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Российским отелям могут разрешить предлагать дешевые невозвратные тарифы, соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предоставляет возможность устанавливать как возвратное, так и невозвратное бронирования для гостиниц, а туристам – возможность выбора предпочтительного вида бронирования", – отмечают авторы постановления в пояснительной записке.

В документе также сказано, что вступление постановления в силу позволит потребителям экономить на размещении в случае, если они выберут невозвратное бронирование. Аналогично, при выборе возвратного бронирования, туристы меньше потеряют в случае отмены поездки.

Авторы законопроекта рассчитывают сделать проживание в гостиницах доступнее за счет бронирования по более низким ценам. Отели в то же время получат больше возможностей по планированию своей деятельности.

Законопроект может вступить в силу уже с 1 марта 2025 года.

О подготовке подобного закона говорилось еще в 2021 году. Глава Ростуризма Зарина Догузова тогда заявляла, что закон о туризме сильно устарел, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много "серых" зон и недостаточно защищает права туристов, пишет Смотрим.