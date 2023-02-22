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В ПВГУС состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня экскурсовода

22 февраля 2023 20:22
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Министр туризма СО Артур Абдрашитов пожелал успехов действующим экскурсоводам и молодым специалистам.

В Поволжском государственном университете сервиса поздравили экскурсоводов Тольятти.

21 февраля 2023 года в Поволжском государственном университете сервиса состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня экскурсовода.

Не в первый раз университет сервиса собирает лучших представителей этой профессии в своих стенах. Совместно с руководителями туристских предприятий и музеев Тольятти экскурсоводов поздравил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, сообщил о перспективах развития экскурсионного дела в Самарской области и пожелал успехов действующим экскурсоводам и молодым специалистам.

Лучшие экскурсоводы Тольятти получили благодарственные письма от администрации города из рук Натальи Христ, руководителя управления международных и межрегиональных связей Тольятти.

Также поздравления прозвучали от Ректора Поволжском государственном университете сервиса Любови Выборновой, руководителя туристской компании «Пилигрим» Анны Тукмачевой и директора туристского информационного центра Тольятти Елены Рождественской, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

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