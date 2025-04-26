В Национальном парке «Самарская Лука» было собрано около 200 мешков различного мусора

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В Национальном парке «Самарская Лука» прошла масштабная экологическая акция по сбору мусора.

Ее организатор – минтуризма СО совместно с АНО «Гармония». Уборку поддержали представители органов власти, депутатского сектора, общественных организаций, студенты и неравнодушные жители.

Было собрано около 200 мешков различного мусора, включая пластик, стекло и строительные отходы.

После субботника провели и просветительские беседы для участников, направленные на повышение уровня экологической грамотности.

«Важно понимать, что чистая природа — залог устойчивого развития туристической отрасли Самарской области. Мы благодарим коллег и всех неравнодушных! Вместе мы сделаем Самарскую область еще привлекательнее и уютнее для жизни и отдыха!», – рассказала министр туризма Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области