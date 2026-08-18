В Самарской области за 7 месяцев текущего года полицейские проверили более тысячи владельцев охотничьего оружия, из незаконного оборота изъяли оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Органы предварительного следствия, изучив материалы, собранные оперуполномоченными, возбудили 121 уголовное дело по фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, в ходе расследования которых к уголовной ответственности привлечено 49 лиц. В том числе за хранение патронов в истекшем периоде осуждено 26 жителей региона».

Так, в Красноярском районе по материалам, собранным сотрудниками уголовного розыска в отношении сельского жителя 1959 года рождения, полицейскими возбуждено и расследовано уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 222 УК РФ. Во время следственных действий оперуполномоченными обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся у мужчины 109 патронов от нарезного оружия, газовый пистолет и револьвер, пригодный для стрельбы. Красноярский районный суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: каждому владельцу оружия надлежит внимательно относиться к соблюдению установленных требований: в первую очередь необходимо своевременно оформлять и продлевать разрешения на хранение и ношение оружия и патронов к нему. Не менее важным является неукоснительное соблюдение правил хранения оружия, установленных действующим законодательством.

При прекращении законных оснований для владения оружием (например, по истечении срока действия разрешения) граждане обязаны не допускать его хранения, а незамедлительно сдать предметы вооружения в ближайший территориальный отдел полиции.