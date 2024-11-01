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В Казани вводят туристический налог

1 ноября 2024 12:59
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В Казани вводят туристический налог

В Казани введут туристический налог со следующего года. Он составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Согласно предложению, минимально туристам нужно будет платить 100 рублей в день за проживание в столице Татарстана. По планам чиновников, этот сбор поможет привлечь в бюджет города не меньше 200 млн рублей. Полученные деньги хотят потратить на улучшение инфраструктуры, общественных пространств, а также на то, чтобы продвигать «туристический бренд» Казани.

— Введение туристического налога поможет компенсировать дополнительные расходы на содержание города, — сказал начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.

Налог будет включаться в стоимость номера. Однако он будет обязателен не для всех туристов. Освобождаются от сбора Герои Советского Союза, Герои России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды 1-й и 2-й групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды. Также налог не нужно будет платить несовершеннолетним.

Пока постановление о введении «курортного сбора» не принято. Проект решения Казгордумы вынесут на обсуждение после прохождения антикоррупционной экспертизы.

Отметим, что о введении этого сбора в Татарстане говорили еще в июле 2024 года. Тогда в Госкомитете республики по туризму сообщили, что сбор поможет принести в бюджет до 250 миллионов рублей, пишет 63.ру. 

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