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Туристы назвали Самару космической столицей России

18 сентября 2024 13:32
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Туристы назвали Самару космической столицей России

Сервис путешествий Туту запустил проект «Сто столиц России», в котором подчеркнул, что у каждого региона есть своя фишка. А столиц в России больше, чем самих регионов.

 Чтобы выбрать сто столиц, специалисты сервиса путешествий проанализировали вордстат-запросы, упоминания городов в СМИ, их официальные сайты, архивные источники и электронные энциклопедии. Самые любопытные столицы — в нашей краткой подборке.

Столица северного сияния Мурманск

Собрались на охоту за северным сиянием — вам в Мурманскую область. Кстати, планировать поездку стоит уже в сентябре — сезон начинается. В самом городе наблюдать уникальное природное явление можно у памятника «Алёша» и с горы Горелая, откуда открывается отличный вид на окрестности. Но лучше, конечно, отправляйтесь за город и пользуйтесь проверенными услугами опытных местных гидов.

Кулинарная столица — Санкт-Петербург

В Петербурге тысячи ресторанов, и постоянно открывается что-то новое. В прошлом году статус кулинарной столицы был присвоен официально, и это засвидетельствовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Впрочем, путешественникам всё понятно и без документов: рестораны авторской кухни, яркие поп-ап проекты на Новой Голландии, модные бары Петроградки, корюшка, шаверма… Если вы собрались отправиться в Петербург на самолёте, эксперты Туту советуют пользоваться услугой бронирования авиабилетов, а ещё приобретать билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости — вдруг поездку придётся перенести. 

Лесная столица — Иркутская область

Иркутская область занимает первое место среди регионов России по количеству лесов: ими покрыто более 80% земли. Так что непременно отправляйтесь сюда, если хотите отдохнуть от напряжённых будней в тишине. Или — не в тишине: говорят, если громко покричать в лесу, можно расслабиться и стать увереннее в себе.

Столица пляжного туризма — Сочи

Самый известный, самый яркий и самый любимый путешественниками город Краснодарского края заслуженно забирает звание пляжной столицы России. В 90-е в пляжных ресторанах Сочи завоёвывал сердца поклонников Стас Михайлов. Михайлова вы встретите вряд ли, но вот отдохнёте отлично. Пляжный сезон здесь начинается ещё в мае, а длится до самого конца сентября. Пляжи есть как галечные, так и песчаные, развлечений хватает, как и желающих отдохнуть, так что советуем отправляться в Сочи в сентябре–октябре: и искупаетесь, и отдохнёте.

Столица термальных источников — Тюмень

В Тюменской области больше двадцати термальных курортов, и в 2020 году звание столицы термальных источников России региону присвоено официально. Самый большой термальный бассейн России тоже находится именно здесь — недалеко от Тюмени. Если приехали в регион впервые, предлагаем такой план: сначала Тюмень, а потом — маленький уютный Тобольск с красивым кремлём.

Научная столица Новосибирск

В Новосибирске — более сотни научно-исследовательских учреждений. Непременно отправляйтесь в Академгородок, где расположен Новосибирский государственный университет, научные центры, президиум Сибирского отделения РАН…  Именно в Новосибирске узнали, как одомашнить лис, и разработали коллайдер ВЭПП-2000. Помимо этого, Академгородок — отличное место для прогулок. Не пропустите памятник лабораторной мыши, вяжущей нить ДНК, — он выглядит трогательно, при этом у него глубокий смысл.

Столица водопадов Красноярский край

В Красноярском крае находится Тальниковый водопад — его называют самым высоким в России и, вероятно, в Азии. Добраться до него непросто: водопад расположен на плато Путорана, и многие тревел-компании даже предлагают заброски на вертолёте. Если вы не готовы к таким подвигам, не расстраивайтесь. Лучше отправляйтесь к Чинжебскому водопаду — он крупный, но при этом не такой труднодоступный.

Медовая столица — Республика Башкортостан

Башкирский мёд неизменно занимает первое место в рейтингах и списках «что привезти из Уфы и других городов региона». Мёд настолько популярен, что его едят даже космонавты, а специалисты ценят башкирских пчеловодов за передовые научные исследования в области. Резиденции Винни-Пуха здесь пока нет, но всё впереди.

Столица кошек — Зеленоградск

На улицах балтийского Зеленоградска, города в Калининградской области, стоят автоматы с кошачьим кормом. Изображения кошек тут везде: на стенах домов, памятниках, стенах домов. И, конечно, усатые чувствуют себя хозяевами улиц, не боятся туристов и дают себя погладить. Самых преданных кошатников ждут в музее кошек «Мурариум».

Столица железнодорожного транспорта — Москва

Москва — столица. А ещё — столица железнодорожного транспорта. Именно здесь расположен крупнейший железнодорожный транспортный узел в СНГ, а длина всех путей в черте города — целых 190 километров. Добраться в Москву на поезде можно из разных частей страны. По данным аналитиков Туту, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета, а также заранее оформлять билет и оплачивать его позже.

Столица закатов — Нижний Новгород

Фраза «Нижний Новгород — столица закатов» уже стала брендом. В городе и правда множество отличных мест, откуда можно наблюдать, как садится солнце. В 2021 году в Нижнем прошёл фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов», одно из важнейших событий празднования 800-летия города.

Столица огурцов — Суздаль

На звание огуречной столицы России претендуют не только Суздаль, но и Луховицы, и Вятское. Но в нашей подборке Суздаль победил. Огурцы из Суздаля поставляют в разные регионы, а на Дне огурца угощают и огуречным вареньем, и лимонадом. На праздник приезжают путешественники со всей страны — они-то и готовы отдать Суздалю почётное звание огуречной столицы.

Шоколадная столица — Покров

Похвастаться отличным шоколадом может не один город России. Однако звание шоколадной столицы получает Покров во Владимирской области, где находится известная шоколадная фабрика — там, кстати, проводят экскурсии для путешественников. Ещё в городе есть памятник «Шоколадная фея» и Музей шоколада.

Столица кренделей — Выборг

Выборг мог бы стать столицей рыцарей, но стал столицей кренделей. Всё дело в том, что в XIX веке здесь развернулась настоящая крендельная война: пекари сражались за то, чей рецепт выпечки самый правильный и аутентичный. Выборгские крендели оценили даже на Всемирной выставке в Париже. Сейчас их можно попробовать во множестве пекарен в центре города.

Столица калиток — Республика Карелия

К дверям в заборе почётное звание столицы калиток не имеет никакого отношения. Калитка — именно так называется знаменитая карельская выпечка, открытые пирожки из пресного ржаного теста. Начинка может быть любой. Картошка, рыба, северные ягоды — выбирайте, что вам больше по душе.

Столица посикунчиков — Пермский край

Нельзя отправиться в Пермский край и не попробовать посикунчики, маленькие пирожки с мясной начинкой. Стоит надкусить, пирожок брызжет соком, отсюда, вероятно, произошло название. Хотя есть и другая версия: от слова «сечь».

Столица черноморской барабульки — Краснодарский край

Мнения путешественников о барабульке часто расходятся: одни стремятся попробовать эту рыбёшку во что бы то ни стало, другие уверены, что в барабульке нет ничего особенного. Раньше барабульку могли позволить себе только богачи, сегодня блюда из неё можно найти во многих прибрежных ресторанах Краснодарского края. Самое время отправиться в путешествие за гастрономическими впечатлениями.

Столица белого гриба — Красноборск

В Красноборске, в Архангельской области, официально зарегистрировали товарный знак «столица царства белого гриба». В честь белого гриба, который часто называют царём леса, в городе проводят праздники, фестивали и детские спектакли. 

Рыбная столица — Астрахань

Астрахань получила звание рыбной столицы. И неудивительно: рыбу тут ловят практически круглый год, и мало где можно найти столько рыболовных баз и мест, где всегда клюёт. Если хотите поймать щуку, судака, карася и множество других видов рыб, отправляйтесь в Астрахань на поезде или самолёте. И не забудьте сфотографироваться с забавным памятником вобле-кормилице.

 

Столица пряников — Тула

Впервые тульские пряники упоминаются в XVII веке. Тогда Тула была далеко не единственным пряничным городом, но именно там рецепт угощения усовершенствовали и сделали уникальным. Самым знаменитым тульским пряничником считался Василий Гречихин. Сегодня в городе работают несколько фабрик и музей, а пряники можно купить повсеместно: и в кремле, и в маленьких магазинчиках, а в ресторанах — попробовать пряничные десерты. Уже несколько лет Тула остаётся трендовым направлением: туда едут как на выходные, так и в длинный отпуск, так что отели лучше искать как можно раньше.

 

Сырная столица — Кострома

В XIX веке на сыроварнях Владимира Бландова стали делать костромской сыр, который быстро стал популярен. Сегодня в Костроме несколько сырных производств и музей сыра. Попробовать местный деликатес путешественники приезжают со всей страны, так что звание сырной столицы Кострома получает вполне заслуженно.

 

Столица русской духовности — Сергиев Посад

Сергиев Посад, который часто называют столицей православия, — интересное направление не только для паломников, но и просто для путешественников, которые интересуются историей и архитектурой. Троице-Сергиева лавра — крупнейший мужской монастырь России. Если вы оказались в лавре впервые — начинать знакомство лучше с экскурсоводом. Также в городе расположена Московская духовная академия.

 

Столица вагоностроения — Тверь

Родина Михаила Круга звание столицы шансона не получила. Зато стала столицей вагоностроения. Тверской вагоностроительный завод появился в 1898 году. И сегодня на нём выпускают пассажирские вагоны для поездов дальнего следования, грузовые вагоны и электропоезда. Тех, кому интересно в целом узнать о вагоностроении, ждут в заводском музее. Там наверняка понравится любознательным детям, которые любят поезда. Да и взрослым тоже! Конечно, из Москвы в Тверь тоже удобно добираться на поезде: на «Сапсане» туда можно доехать всего за час.

Космическая столица — Самара

Нет, из Самары не отправляются к далёким планетам космические туристы. Но зато в стране находится одно из самых крупных в стране предприятий ракетно-космической промышленности. Когда поедете из аэропорта в центр города, обратите внимание на ракету-носитель «Союз». Она — часть музея «Самара космическая».

 

Чтобы собрать список из ста столиц, эксперты Туту проанализировали запросы в «Вордстате», упоминания городов в связке со словом «столица» в СМИ, изучили официальные сайты городов, предприятий и музеев, электронные энциклопедии и открытые архивные источники.

В список попали и крупные города, и маленькие деревушки, и сами регионы, и даже отдельные районы.

 

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